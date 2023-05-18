24 نزالاً قوياً في بطولة «محاربي الإمارات»

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة «محاربي الإمارات» عن تنظيم نسختين جديدتين من النسخة العربية والدولية، بمشاركة 48 مقاتلاً ومقاتلة في كلتا النسختين، وبواقع 24 نزالاً، حيث تشهد كل نسخة 12 نزالاً غداً وبعد غد بصالة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس في أبوظبي. جاء ذلك في مؤتمر صحافي، بحضور فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لـ«بالمز الرياضية» رئيس اللجنة المنظمة، والبرازيلي هينزو جريسي خبير الجوجيتسو العالمي. ومن أبرزها النزال الرئيس في النسخة الدولية بين الأردني علي القيسي، والكندي جيسي آرنيت في وزن الريشة، وكذلك النزال الرئيس في النسخة العربية بين اللبناني محمد العسيلي والمصري أحمد سامي.