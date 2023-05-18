3 أحداث لافتة في بطولة الاتحاد للسباحة بأبوظبي

شهدت بطولة الاتحاد للسباحة، التي أقيمت في عطلة نهاية الأسبوع الماضي في أبوظبي، ثلاثة أحداث لافتة خطفت الأنظار في البطولة، كان بطلها نادي أبوظبي للرياضات المائية الذي تم تأسيسه أخيراً، وتسجيله في اتحاد السباحة والمشاركة في أول بطولة رسمية في البطولات المحلية، حيث أعاد النادي نجوم السباحة الإماراتيين، لتشهد البطولة أحداثاً مثيرة، حقق خلالها النادي المركز الثاني في الترتيب العام للأندية المشاركة، خلف نادي الوصل البطل، وترصد «الإمارات اليوم» أبرز الأحداث التي شهدها الحدث.

أيوب سالم

فاجأ السباح الإماراتي الأولمبي أيوب سالم مال الله (46 سنة)، صاحب الميدالية الذهبية في منافسات 50 متراً حرة بالدورة العربية التاسعة بالأردن عام 1999، وبرونزية الدورة العربية العاشرة بالجزائر عام 2004، الوسط الرياضي، وهو الذي شارك في أولمبياد سيدني 2000، وذلك بعودته إلى الساحة مجدداً، بعدما ظهر في بطولة الاتحاد. ويملك أيوب سالم رقم الإمارات في سباق 50 متراً حرة، بعد أن حقق 23.22 ثانية في البطولة العربية للسباحة في مصر عام 2007.

عودة السعدي

خطف سباح منتخب الإمارات السابق يعقوب السعدي، الذي شارك في أولمبياد ريو 2016، الأضواء في الظهور الأول له بعد غياب طويل، وذلك بعدما شارك مع نادي أبوظبي للرياضات المائية، ونجح في الفوز بثلاث ذهبيات ومن دون منافس، بعد شهر واحد فقط من العودة إلى التدريبات مع النادي. ويحمل السباح الأولمبي يعقوب السعدي (26 عاماً) ثلاثة أرقام إماراتية في سباقات الظهر، وهو تخصصه الذي شارك فيه بأولمبياد 2016، قبل أن يتوقف عن الاستمرار بسبب بعض المشكلات، بعد أن حاول المشاركة مع الوصل عام 2019، ليغيب عن الظهور بعد ذلك، ويظهر أخيراً في بطولة الاتحاد. ويحمل السعدي رقم الإمارات في سباق 50 ظهراً، حققه في عام 2015 بزمن 26 ثانية، ورقم الدولة في 100 ظهر بزمن 58 ثانية في 2015 أيضاً، ورقم الإمارات في سباق 200 ظهر بزمن 2:12 دقيقة في عام 2013.

ظهور منتخب الإمارات للماستر

شهدت بطولة الاتحاد ظهور عمالقة السباحة الإماراتية وأصحاب الأرقام القياسية، أيوب سالم، عبيد الجسمي، علي المنهالي، ومحمد الغافري، مشاركين باسم نادي أبوظبي للرياضات الماضية، حيث نجحوا في الحصول على المركز الثاني في ترتيب بطولة العمومي. وأكد مدرب نادي أبوظبي، صالح بخيت، لـ«الإمارات اليوم» أن عودة السباحين هي بداية لتشكيل منتخب الإمارات للماستر من أجل المشاركة في البطولات الدولية والعربية.

• البطل السابق أيوب سالم شارك في بطولة الاتحاد الأخيرة وهو بعمر 46 سنة.

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