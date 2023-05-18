«فلاينغ أونرز» لـ «غودولفين» عينه على لقب «دانتي ستيكس» البريطاني

يختبر المهر «فلاينغ أونرز» بشعار «غودولفين» وإشراف المدرب شارلي آبلبي، قدراته للمنافسة في «الديربي الإنجليزي» الشهر المقبل، حين يدشن اليوم موسمه بعمر ثلاث سنوات، بالمشاركة في سباق «دانتي ستيكس» لخيول الفئة الثانية «جروب2» لمسافة 2100 متر عشبي، على مضمار «يورك» العريق.

وأنهى مهر الإنتاج المحلي المنتسب للفحل «سي ذا ستارز» موسمه في عمر سنتين بالصورة المثلى، بتقديمه عرضين قويين في «نيوماركت» خريف العام الماضي، بعد أن حل ثالثاً في شهر أكتوبر في سباق «رويال لودج ستيكس» لخيول الفئة الثانية «جروب2»، وسبقه في سبتمبر بانتصار مستحق في سباق «غودولفين فلاينغ ستارت زتلاند ستيكس» لخيول الفئة الثالثة «جروب3».

وأتت تلك العروض على خلفية تسجيله انتصارين في موسمه الأول بعالم السباقات، متضمنة فوزه بفارق 10 أطوال في سباق للخيول المبتدئة على مضمار «ساندوان بارك» في يوليو من العام الماضي، وأتبعه أغسطس بفوز في سباق «ستونهينج ستيكس» لفئة «ليستد» على مضمار «سالسبيري» البريطاني بفارق 5.5 أطوال عن أقرب منافسيه.

وعلق مدرب «غودولفين» شارلي آبلبي على مراحل إعداد «فلاينغ أونرز» بقوله في تصريحات صحافية: «كان مقرراً مشاركة (فلاينغ أونرز) في ساندوان الشهر الماضي غير أنه تم إلغاء الحفل، ونحن نشعر بارتياح بالغ من أدائه في التمارين الأخيرة، ويتجه إلى هذا السباق وهو في جاهزية عالية».

وأضاف: «نحن مطمئنون من تحميله المسافة، كونه سبق له الفوز في (زتلاند) في آخر مشاركة له في عمر سنتين، ونشعر بأنه جدير بتقديم أداء أفضل مرة أخرى مع زيادة المسافة، وتبدو هذه النسخة من سباق (دانتي ستيكس) تنافسية للغاية، والفائز بلقبه سيكون أحد أبرز الأسماء المنافسة في (الديربي الإنجليزي) الشهر المقبل».