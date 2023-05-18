«مقيم» أنغولي يتفوق على «المحترفين» في صدارة هدافي دوري اليد

كشفت الإحصاءات الرسمية الصادرة عن اتحاد كرة اليد عن تصدر الأنغولي ماريو دي جيسوس المقيد في فئة المقيم مع دبا الحصن، قائمة هدافي دوري اليد بإجمالي 144 هدفاً، سجلها على مدار ثلاثة أدوار امتدت عليها البطولة (تمهيدي ونصف نهائي ونهائي)، وأسدل الستار عليها في السادس من الشهر الجاري.

وواصل اللاعب المقيم فرض حضوره القوي على القائمة، بعد أن نجح التونسي سالم أحمد عبيد (مقيم) مع فريق الوصل في الدخول شريكاً في المركز الثاني مع المحترف المصري في دبا الحصن إبراهيم حسن علي بإجمالي 131 هدفاً لكل منهما، قبل أن يذهب المركز الرابع برصيد 113 هدفاً لـ«مقيم» فريق مليحة، الجزائري نور الدين هلال، وجاء كل من مقيمي العين والشارقة، الشاب الكرواتي فابيان غرويتش والجزائري زهير نايم في المركزين الخامس والسادس برصيد 110 و98 على التوالي.

وجاءت أفضل النتائج على صعيد الهداف المواطن في دوري الموسم الحالي، عبر لاعب الجزيرة سعود سليمان، باحتلاله المركز التاسع في القائمة برصيد 85 هدفاً، متأخراً بفارق هدف وحيد عن المحترف المصري في الوصل أحمد رفاعي، الذي اكتفى بالمركز الثامن جراء غيابه ثلاث مباريات عن فريقه في الدور النهائي.

وقدم لاعب النصر راشد سعيد موسماً استثنائياً باعتلائه قائمة هدافي فريقه، والمرتبة الثانية على صعيد «الهداف المواطن» بإجمالي 75 هدفاً بفارق هدف عن صاحب المركز 12 في قائمة هدافي البطولة لاعب الشارقة، التونسي مصباح الصانعي.

بدوره فرض الدولي في صفوف شباب الأهلي عيسى البناي نفسه بقوة كثالث أفضل الهدافين المواطنين، بإجمالي 65 هدفاً، وكذلك ثاني أفضل هداف في فريقه، خلف التونسي ريان الزرياط الذي أهله رصيد 71 هدفاً لاحتلال المرتبة 14 في قائمة هدافي الدوري.

يذكر أن الشارقة انتزع لقب الدوري للمرة السابعة في مسيرته بـ23 نقطة، بفارق نقطتين عن شباب الأهلي الوصيف، وحل العين ثالثاً بـ17 نقطة، بفارق نقطتين عن الجزيرة رابع الترتيب، ومليحة خامساً بـ13 نقطة، والوصل سابعاً (11 نقطة)، ثم النصر سابعا (10 نقاط)، وأخيراً دبا الحصن ثامناً برصيد ثماني نقاط.

• 144 هدفاً منحت دي جيسوس صدارة الهدافين، متفوقاً على التونسي سالم عبيد والمصري إبراهيم حسن المتشاركين في رصيد 131 هدفاً.