العين يقسوعلى «العميد» ويضع قدماً في نهائي الكأس

وضع فريق العين قدماً في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم، بعد فوزه 4-1 على حساب ضيفه النصر في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس على استاد هزاع بن زايد، ضمن ذهاب نصف النهائي للمسابقة، فيما سيقام لقاء الإياب الأحد المقبل على استاد آل مكتوم بدبي. ويدين «الزعيم» بالفضل في انتصاره للمجهود الجماعي للاعبيه، بعد أن تماسكوا في غياب هداف الفريق الدولي التوغولي لابا كودجو، الذي غاب عن اللقاء بداعي الإصابة، إذ كان الأخير خاض لقاء الدوري الأخير أمام البطائح رغم عدم اكتمال شفائه.

وشهدت المباراة توقفها على مدار الشوطين لمنح اللاعبين دقيقتين للتبريد، وهو النظام المعمول به مع دخول فصل الصيف، إذ أقيمت المباراة في أجواء حارة، وتجاوزت درجة الحرارة حاجز الـ34 درجة مئوية. وحرصت أعداد قليلة من جماهير الفريقين على حضور اللقاء، وذلك على الرغم من أهمية اللقب بالنسبة للطرفين، عقب الخروج من جميع البطولات الأخرى، وضرورة إنقاذ الموسم بالتتويج بلقب هذه المسابقة.

وشهدت اللحظات الأولى ندية كبيرة من الفريقين، وسط محاولات لخطف هدف مبكر لإراحة الأعصاب، ومع مرور الوقت هدأ إيقاع اللقاء قليلاً، مع محاولات عيناوية أكثر خطورة، قابلها تراجع من الضيوف.

ورغم الفرص التي حصل عليها صاحب الأرض والجمهور، والتي أوجدها الضيوف على الرغم من قلتها، إلا أن كلا الطرفين لم يستفيدا من ترجمتها إلى أهداف، لينتهي الشوط الأول سلبياً. وانطلق الشوط الثاني بأفضلية عيناوية واضحة، خصوصاً في ظل رغبتهم في حسم المباراة وخوض لقاء الإياب بأعصاب هادئة، ولم يتأخر الهدف كثيراً، إذ حمل توقيع الدولي الأوكراني يارمولينكو من ركلة جزاء في الدقيقة 59.

وفتح الهدف شهية لاعبي العين، الذين عززوا تقدمهم بالثاني بواسطة الأرجنتيني بلاسيوس في الدقيقة 69 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، وعاد أصحاب الأرض وسجلوا الثالث عبر الدولي المغربي سفيان رحيمي في الدقيقة 77 بتسديدة قوية، وأيضاً من داخل منطقة الجزاء.

وحين كانت المباراة في طريقها للنهاية، خطف النصر هدف تقليص الفارق في الدقيقة 2+90 بواسطة المغربي عادل تاعرابت بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في المرمى الخالي، مستفيداً من الخروج الخاطئ للحارس خالد عيسى، لكن النصر لم يهنأ بالهدف كثيراً، إذ عاد رحيمي وسجل الهدف الثاني له والرابع لفريق العين في الدقيقة 4+90، الذي انتهت عليه المباراة.