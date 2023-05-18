ماجد حسن بين أفضل «صانعي اللعب» في «أبطال آسيا»

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الدولي الإماراتي ماجد حسن، لاعب الشارقة حالياً، وشباب الأهلي سابقاً، ضمن قائمة أفضل صانعي اللعب في النسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا. وشارك ماجد حسن برفقة ناديه السابق شباب الأهلي في المراحل الأولى من النسخة الأخيرة، التي امتدت منافساتها على مدار أكثر من عام، وفاز بلقبها أوراوا ريد دياموندز الياباني. وخاض ماجد مع شباب الأهلي ست مباريات بدور المجموعات خلال أبريل 2022، أمام الغرافة القطري وفولاد الإيراني وآهال التركماني. وحل في المركز الخامس بقائمة أفضل صانعي اللعب التي أعلنها الاتحاد الآسيوي، بنسبة نجاح بلغت 93.58%. وانتقل ماجد للشارقة بداية الموسم المنصرم في صفقة انتقال حر لثلاث سنوات.