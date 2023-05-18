كايزر يطلب «الوداع المثالي» من الشارقة

يخوض الجزيرة مواجهة صعبة عندما يستضيف الشارقة في ذهاب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، الساعة 7:35 مساءً على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، إذ يسعى الفريقان إلى تحقيق نتيجة جيدة تدعم حظوظ كل منهما في لقاء الإياب على استاد الشارقة الإثنين المقبل للتأهل إلى النهائي، ومواجهة الفائز من العين والنصر.

ويأمل المدرب الهولندي مارسيل كايزر أن يقدم «الوداع المثالي» في مهمته الأخيرة مع الجزيرة، عقب أربعة مواسم رائعة حقق خلالها العديد من النتائج الجيدة، أبرزها الفوز بلقب الدوري، إذ يسعى كايزر لإنهاء مسيرته مع الجزيرة بتحقيق لقب الكأس. ويخوض الجزيرة اللقاء بهدف إنقاذ موسمه، بعدما أنهى مسابقة دوري أدنوك للمحترفين في المركز الخامس، وودع كأس رئيس الدولة من ربع النهائي.

ويسعى إلى رد الدين إلى الشارقة الذي كان فاز عليه في الكأس بهدفين مقابل هدف، بينما تفوق الجزيرة في الدوري بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الشارقة، وتعادل الفريقان بثلاثة أهداف لكل منهما في أبوظبي.

من جهته، يدخل «الملك» المباراة بهدف تحقيق رباعية تاريخية، بعدما فاز بلقب كأس رئيس الدولة للموسم الماضي في بداية الموسم بتغلبه على الوحدة، ثم حقق لقب كأس السوبر على حساب العين، وكرر تفوقه على «الزعيم» بفوزه بلقب كأس رئيس الدولة للموسم الحالي بركلات الترجيح.

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