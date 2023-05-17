اتحاد الكاراتيه يعتمد مشاركات المنتخبات الوطنية

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه خلال اجتماعه في نادي ضباط شرطة دبي، برئاسة رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، مشاركات المنتخبات الوطنية في البطولات الدولية المقبلة، وهي: بطولة آسيا للكبار في ماليزيا بالفترة من 21 إلى 23 يوليو المقبل، ودورة الألعاب الآسيوية في الصين من الخامس إلى السابع من أكتوبر وبطولة العالم للكبار في المجر في الفترة من 24 إلى 29 أكتوبر المقبل.

وقال اتحاد الكاراتيه في بيان أمس، إنه تمت مناقشة مشاركات المنتخبات الوطنية في الدورة العربية للألعاب الرياضية بالجزائر من 10 إلى 12 يوليو وبطولة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة في تايلاند نوفمبر المقبل، وناقش المجلس البرنامج الزمني للإعداد للموسم الرياضي المقبل 2023- 2024 والتوصية بإقامة بطولة الجاليات في بداية الموسم المقبل بشهر أكتوبر لضمان نجاحها، وتشكيل لجنة تنظيمية خاصة لبطولة كأس رئيس الدولة المزمع إقامتها في 27 مايو 2023.