بشعار «غودولفين».. «كريتيف فورس» يطلب إنجازاً ثانياً خلال 5 أيام

يتطلع الجواد «كريتيف فورس» المملوك لـ«غودولفين»، إلى تحقيق انتصاره الثاني على التوالي في غضون خمسة أيام، حين ينشد لقب «ديوك أوف يورك ستيكس» لخيول الفئة الثانية «جروب 2»، الذي يقام اليوم على مضمار «يورك» البريطاني العريق، لمسافة 1200 متر عشبي.

واستهل «كريتيف فورس» بإشراف المدرب شارلي آبلبي، عودته الموسمية لسباقات السرعة، بفوز سهل الأسبوع الماضي على مضمار «هيدوك بارك» في سباق ضمن الفئة المشروطة «كونديشنس».

ويواجه ممثل «غودولفين» المنتسب للحفل «دباوي» على مضمار «يورك» صفوة من جياد السرعة على الساحة الدولية، يتقدمها ممثل الإمارات الجواد «إماراتي أنا» بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم وإشراف المدرب كيفين راين، الذي يستهل عودته للسباقات البريطانية، بعد حلوله وصيفاً نوفمبر الماضي في سباق «بريدرز كب تيرف سبرينت» الأميركي الشهير.

كما يدخل دائرة المنافسة الجواد الإيرلندي «هايفيلد برينس» بإشراف المدرب جون كوين، والمتوج سبتمبر الماضي على مضمار «ذا كوره» الإيرلندي بطلاً لسباق «دبي فلاينغ فايف ستيكس» لخيول الفئة الأولى «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً.