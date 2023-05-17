الفجيرة تستضيف كأس العالم للمبارزة «الناعمة»

ينظم اتحاد المبارزة ونادي الفجيرة للفنون القتالية بطولة كأس العالم لسلاح الأيبيه للمبارزة للسيدات، والتي تقام برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد إمارة الفجيرة رئيس نادي الفجيرة للفنون القتالية، خلال الفترة من 19 إلى 21 مايو الجاري وتستضيفها صالة مجمع زايد الرياضي بمشاركة 224 لاعبة من بطلات اللعبة.

ويمثل المشاركون 47 دولة من مختلف دول العالم ويتنافسون في فئتي الفردي والفرق في واحدة من أكبر البطولات العالمية للعبة النبلاء، وإحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

• النزالات ستُقام في صالة مجمع زايد الرياضي بمشاركة 224 لاعبة.