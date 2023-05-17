عجمان يختار صربيا لمعسكره استعداداً للموسم الجديد

اختار مسؤولو نادي عجمان صربيا لتكون واجهة المعسكر الخارجي للفريق الأول لكرة القدم استعداداً للموسم الجديد الذي سيبدأ في أغسطس المقبل.

وستكون هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يستعد فيها البرتقالي في صربيا قبل انطلاق موسمه الجديد، بعد نجاح معسكر الموسمين الماضيين.

وقال إداري نادي عجمان، محمد حسين، لـ«الإمارات اليوم»، إن هناك اجتماعاً تنسيقياً سيُجرى بين الجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي غوران مع إدارة النادي، للتنسيق بشأن المعسكر، والاتفاق على المواعيد المحددة لفترة الإعداد بجميع مراحلها، ابتداءً من التجمع الداخلي مروراً بالمعسكر الخارجي وعدد المباريات التجريبية، وفي الوقت نفسه التنسيق حول الصفقات الجديدة التي يحتاجها الفريق في بعض المراكز على صعيد اللاعبين المواطنين تحديداً، سعياً نحو الاستقرار على جميع الأمور التي تخص تحضيرات عجمان للموسم الجديد، قبل وقت مبكر من بدء فترة الإعداد.

وأضاف أن «نادي عجمان استقر على أن 90% من تشكيلته ستبقى في الموسم الجديد، والاستقطابات الجديدة لتعزيز تشكيلة الفريق الأول، ودعم بعض المراكز التي تُعاني قلة في عدد اللاعبين»، لافتاً إلى أن ملف اللاعبين الأجانب يشهد استقراراً كبيراً ببق

اء الثلاثي، فراس بالعربي، والمغربي وليد أزارو، والتونسي نادر الغندري، الذي تم التعاقد معه بديلاً للسلوفيني ميرال، الذي انتهى عقده مع النادي.

وأشار: «لايزال متبقياً لدينا حسم موضوع البحريني، علي مدن، في انتظار موافقة نادي الرفاع على تمديد إعارته لموسم آخر، إذ أرسل النادي طلباً رسمياً بهذا الخصوص في انتظار وصول ردهم».

وكان نادي عجمان قد نجح في تمديد عقد لاعبه المُقيم المغربي عصام فائز لمدة ثلاثة مواسم جديدة، تبدأ اعتباراً من موسم 2023/2024، ويستمر حتى صيف 2027.

وحول الصفقات المنتظر أن يبرمها نادي عجمان للموسم الجديد، وعددها،قال محمد حسين، إن هذا الأمر سيكون محل مناقشات بين الجهاز الفني والإدارة، ومن المؤكد أن هناك اتفاقاً تاماً في وجهات النظر بين الجانبين على دعم الفريق بقوة ليكون قادراً على الحفاظ على المكتسبات التي حققها هذا الموسم، ويقدم صورة أقوى في الموسم الجديد، بما يؤهله للمنافسة على كل البطولات.