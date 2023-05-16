مدرب

أكد مدرب أحد أندية دوري المحترفين لمجلس إدارة النادي، أن أولويته هي الاستمرار مع الفريق، رغم تلقيه أكثر من عرض خارجي، مشيراً إلى أنه يشعر بالارتياح في النادي الذي خاض معه موسمه الأول في الإمارات.

إشادة

أشاد المدرب حسن العبدولي، بزاوية «توب 5» التي تعدها «الإمارات اليوم» بعد كل جولة من دوري أدنوك للمحترفين، مؤكداً أنها أسهمت في التحدي الرياضي والمعنوي المشروع بين اللاعبين والأندية والمدربين، متمنياً أن تتواصل في الموسم المقبل، وأن تكون حاضرة في دوري الدرجة الأولى.

استغناء

تدرس إدارة أحد الأندية بدوري أدنوك للمحترفين إمكانية الاستغناء عن أكثر من لاعب أجنبي بارز في الفريق، لكونهم لم يقدموا المردود المطلوب مع الفريق رغم المبالغ المالية الكبيرة التي صرفها النادي مقابل الحصول على خدماتهم في الموسم الحالي.