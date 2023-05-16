الأرجنتيني خمينيز أولى صفقات الوصل للموسم المقبل

أعلنت شركة الوصل لكرة القدم عن تعاقدها رسمياً مع الأرجنتيني نيكولاس خمينيز في صفقة انتقال حر قادماً من بني ياس، ليصبح أولى صفقات «الإمبراطور» للموسم المقبل.

ونشر الوصل على حسابه في «تويتر» مقطع فيديو أثناء قيام خمينيز بتوقيع عقد انضمامه إلى الوصل، ووصوله إلى استاد زعبيل، إذ سيرتدي القميص رقم 31 مع «الفهود».

ويمتد عقد خمينيز مع الوصل لمدة ثلاثة مواسم، بعدما كان قد انضم إلى بني ياس في موسم 2020 - 2021 قادماً من نادي تاليريس أتليتكو الأرجنتيني لمدة موسم على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، وبعدما قدم اللاعب مستوى مميزاً باعتباره النجم الأول للفريق بفضل مهاراته العالية كأحد أفضل اللاعبين الأجانب، وفعلت إدارة بني ياس خياراً لشراء اللاعب، ووقعت معه عقداً لمدة موسمين في صفقة انتقال نهائي، قبل أن ينتهي عقده مع «السماوي» بنهاية الموسم الحالي.

وخاض خيمينيز مع بني ياس 74 مباراة في دوري أدنوك للمحترفين، نجح خلالها في تسجيل 23 هدفاً، حيث سجل في موسمه الأول مع الفريق ثمانية أهداف، ومثلها في الموسم الثاني، وفي الموسم الحالي المنتهي سجل سبعة أهداف.

كما نجح الجوهرة الأرجنتينية في تسجيل هدف في بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وأحرز ثلاثة أهداف مع السماوي في بطولة كأس رئيس الدولة. ويُعد خيمينيز (27 عاماً) أكثر لاعبي بني ياس تسديداً على المرمى في الموسم المنتهي بـ56 تسديدة، وثالث أكثر لاعبي الدوري مراوغات صحيحة بـ70 مراوغة، وثالث أكثر اللاعبين في المواجهات الناجحة بـ156 مواجهة، و50 تمريرة مؤثرة.