«شيزا» بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية في فرنسا

سجلت سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الـ30 انطلاقة مميزة في أولى جولاتها التي شهدها مضمار «لونغ شامب» الفرنسي في باريس، أول من أمس، ضمن مهرجان سباقات الإمارات جينز الفرنسية.

ونجح الجواد «شيزا» البالغ من العمر خمس سنوات للمالك عبدالله بن فهد العطية وبإشراف المدرب فرانسوا روهوت وبقيادة الفارس كريستوف سوميلون من الفوز بلقب سباق المحطة الفرنسية لكأس رئيس الدولة للخيول العربية للفئة الأولى وذلك بفارق عنق عن الجواد عابس للمالك وذنان ريسينغ وإشراف المدرب ألبان دي ميول والفارس ميكائيل برزالونا، فيما حل بالمرتبة الثالثة «الرفاع» للمالك محمد بن فهد العطية وتحت إشراف المدرب فرانسوا روهوت وقيادة الفارس أويسين مورفي.

واستطاع «شيزا» تحقيق انتصاره الرابع من خمس مشاركات، وتمكن البطل من قطع مسافة السباق البالغة 2000 متر عشبي بزمن (2:16:83) دقيقة في السباق المخصص للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق، والذي شهد مشاركة 10 خيول تمثل نخبة مرابط الخيل العربي في فرنسا وأوروبا.

في المقابل تمكن المهر «مرحبا يا سنافي» للمالك الإماراتي جابر عبدالله من التتويج بلقب الإمارات جينيز الفرنسي للمهور للفئة الأولى.

كما نجحت المهرة «بلو روز سن» لمالكها يوغادا سنتوريون في حصد لقب الإمارات جينيز الفرنسي للمهرات للفئة الأولى.