«بالومبينا» يخطف أضواء «الوثبة»

خطف الجواد «بالومبينا دو لانس» لشان دا ماتنزا، بإشراف إتش دومينجويز، وقيادة آر بيريز، الأضواء حين توج بطلاً لكأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1200 متر، أول من أمس، بمضمار دو انتيلا بمقاطعة غاليشيا، في إسبانيا، بمشاركة تسعة خيول في سن ثلاث سنوات فما فوق، تنافست على جوائز مالية وقدرها 5000 يورو برعاية النسخة 15 من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتقام سلسلة سباقات كأس «الوثبة ستاليونز» تشجيعاً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي وسباقاته، تماشياً مع استراتيجية المهرجان.

وجاء فوز «بالومبينا دو لانس» ناجزاً وبفارق بلغ 15 طولاً عن وصيفه «جي بي لازتانا» لسي اونيتو دو سيلتا، وإشراف أي ماينو، وقيادة جي أرمليز، فيما جاء في المركز الثالث «جي إم أولاف» لجرانجسا سبورت، بإشراف دي كاسترو، وقيادة جي ليما.