استقالة مجلس شركة كلباء لكرة القدم

كشف نائب رئيس شركة نادي اتحاد كلباء لكرة القدم، محمد مطر الزعابي، عن تقديم مجلس الشركة استقالته، وذلك بعد مرحلة مهمة من العمل الرياضي في مدينة كلباء، وذلك لفسح المجال أمام الطاقات الشابة للعمل في الفترة المقبلة، ومواصلة العطاء الرياضي والكروي، الذي تم عمله خلال السنوات الثلاث الماضية.

وقال الزعابي لـ«الإمارات اليوم»: «سعداء للمكاسب التي تحققت لفرق النادي، ومنها الفريق الأول الذي أصبحت الثقة به كبيرة على تحقيق النجاح، وأصبحت لديه هوية رياضية مميزة ولاخوف عليه في المستقبل»، مقدماً الشكر إلى أسرة النادي من إدارة ولاعبين وجمهور «النمور» للتعاون المثمر الذي مهد لكثير من المكاسب.