"مرحبا يا سنافي" ينتزع لقب "الإمارات 2000 غينيز الفرنسي"

توج المهر "مرحبا يا سنافي" لمالكه الإماراتي جابر عبدالله، وإشراف المدرب إيه شوتز، بلقب سباق "الإمارات 2000 غينيز الفرنسي" المخصص لخيول الفئة الأولى "جروب1" الأعلى تصنيفاً عالمياً، وجرى اليوم لمسافة 1600 متر عشبي، على مضمار "لونغشام" في ضواحي العاصمة الفرنسية باريس.

وعرف الفارس مايكل بارزالونا كيفية قيادة المهر "مرحبا يا سنافي" خلال المراحل الأولى للبقاء على مقربة من خيول المقدمة، قبل إطلاق العنان له في المراحل الأخيرة، متجاوزاً منافسيه نحو الصدارة، وقاطعاً خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقة 38 ثانية و56 جزء من الثانية بفارق "الرقبة" عن صاحب المركز الثاني المهر "إيزاك شيلبي" المملوك لـ "واثنان رايسينغ" بإشراف المدرب براين ميهان وقيادة الفارس سيان ليفي.