استقالة شركة اتحاد كلباء لكرة القدم

كشف نائب رئيس شركة نادي اتحاد كلباء لكرة القدم محمد مطر الزعابي عن تقديم مجلس الشركة استقالته، وذلك بعد مرحلة مهمة من العمل الرياضي في مدينة كلباء وذلك لفسح المجال امام الطاقات الشابة للعمل في الفترة المقبلة، ومواصلة العطاء الرياضي والكروي الذي تم عمله خلال السنوات الثلاث الماضية.

وقال الزعابي لـ"الإمارات اليوم": سعداء للمكاسب التي تحققت لفرق النادي ومنها الفريق الاول والذي اصبحت الثقة به كبيرة على تحقيق النجاح واصبحت لديه هوية رياضية مميزة ولاخوف عليه في المستقبل، مقدما الشكر لاسرة النادي ادارة ولاعبين وجمهور "النمور" للتعاون المثمر الذي مهد للكثير من المكاسب.