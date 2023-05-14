الظنحاني: الكل قام بواجبه في دبا لتحقيق البقاء.. لكننا لم نوفق

عبّر المدير التنفيذي لنادي دبا الفجيرة عبدالله الظنحاني، عن حزنه لعدم نجاح الفريق في البقاء في المحترفين، مؤكداً لـ«الإمارات اليوم» أن الجميع اجتهد وقام بواجبه على أفضل حال، لكن الفريق في نهاية الأمر لم يوفق في البقاء، منوهاً بأن مجلس إدارة النادي برئاسة أحمد الظنحاني، سيسعى لمواصلة الجهود في الموسم المقبل للعودة مجدداً إلى دوري المحترفين، وأثنى على جمهور الفريق الذي ساند «النواخذة» بشكل محترف ومميز.

وكان دبا هبط إلى دوري الدرجة الأولى، بعد أن حل في المركز ما قبل الأخير برصيد 20 نقطة، بعد التعادل مع الظفرة بهدف لمثله، أول من أمس، وكان بحاجة إلى الفوز بأي نتيجة لضمان البقاء بعد خسارة منافسه البطائح أمام العين 5-2.

وقال الظنحاني: أسرة النادي، من لاعبين وجهازين فني وإداري، ومن خلفهم جمهور مثالي،

اجتهدت، وكانت النتائج واضحة بشكل كبير، لكن في نهاية الأمر لم يوفق الفريق في البقاء، وهو أمر صعب علينا، لكنه الواقع الذي حدث. وتابع: سنواصل خطة العمل التي بدأها مجلس الإدارة، ونعمل على تعزيزها في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى بهدف الصعود مجدداً. وأضاف: الفريق حقق نتائج إيجابية وممتازة، ولم يتعرض للخسارة في آخر ثماني مباريات، وجمع نقاطاً ثمينة من الفرق التي تنافسه على البقاء، ما يعكس الجهود التي تم بذلها من قبل الجميع، لكن في النهاية التوفيق لم يحالفنا.

دبا هبط إلى الدرجة الأولى، بعد أن حل في المركز قبل الأخير في دوري أدنوك للمحترفين.