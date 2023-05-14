الشارقة ينجو من «مصيدة» مليحة في افتتاح كأس اليد

نجا حامل اللقب فريق الشارقة، بصعوبة من مصيدة منافسه مليحة، بعد أن نجح في قلب تأخره بفارق ثلاثة أهداف مع نهاية الشوط الأول، إلى الفوز بنتيجة (27-24)، أمس، على صالة النصر ضمن الدور التمهيدي من مسابقة كأس رئيس الدولة لكرة اليد، وهي البطولة التي تعتبر مسك ختام مسابقات الموسم الجاري.

وشهد الدور التمهيدي فوز شباب الأهلي على الجزيرة (27-21) على صالة العين، وتحقيق العين الفوز على النصر (33-25) في مباراة استضافتها صالة الجزيرة، وحقق الوصل النتيجة الأكبر بفوزه على دبا الحصن بفارق تسعة أهداف وبنتيجة (34-25) في مباراة أقيمت على صالة مليحة.

وضرب الشارقة بفوزه الصعب موعداً مع العين في 20 الجاري في أولى مواجهات نصف النهائي، على أن يلاقي شباب الأهلي في اليوم ذاته جاره الوصل في ثانية مباريات المربع الذهبي. وتقدم مليحة في الشوط الأول (12-9)، لكن الشارقة عاد وعادل النتيجة قبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة (24-24)، ثم فاز بنتيجة (27-24).

بدوره، فاز شباب الأهلي في الشوط الأول على الجزيرة (15-11)، ثم وسّع الفارق في الثاني، وحسم اللقاء لمصلحته (27-21)، وكذلك العين الذي فاز في الأول على النصر (17-12)، قبل أن يفوز باللقاء بنتيجة (33-25). وتقدم الوصل في الشوط الأول على دبا الحصن بفارق مريح (18-12)، ثم وسع الفارق في الثاني وفاز بنتيجة (34-25).

الشارقة يلتقي في المربع الذهبي العين، بينما يواجه شباب الأهلي الوصل.