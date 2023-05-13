منصور بن محمد يتوج «فرسان دبي.. الشجعان الأبطال»

توّج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي،أمس, فريق شباب الأهلي لكرة القدم بلقب دوري أدنوك للمحترفين للمرة الثامنة في تاريخه، في ليلة احتفالية وتاريخية كان مسرحها استاد راشد في دبي، ظل الفريق ينتظرها منذ سبع سنوات قبل أن يؤكد في الموسم الحالي أحقيته بالصعود مجدداً لمنصة التتويج.

وسلّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، درع الدوري إلى قائد الفريق ماجد ناصر، بحضور الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، والنائب الأول لرئيس اتحاد كرة القدم رئيس رابطة المحترفين ناصر الجنيبي.

ودوّى «الونان» بصوته الشهير باستاد راشد في دبي، وعلت أصوات الجماهير بالتصفيق والهتافات في المدرجات، وارتسمت البسمة على وجوه اللاعبين ومدربهم البلجيكي ليوناردو جارديم في منصة التتويج، خلال رفع قائد الفريق ماجد ناصر درع البطولة، بعد حفل شارك في إحيائه الفنان حسين الجسمي الذي تغنى بأبطال شباب الأهلي وحملت أغنيته الخاصة بالاحتفالية عنوان: «فرسان دبي.. الشجعان الأبطال».

وأضيئت سماء الملعب بالألعاب النارية التي اكتست اللون الأحمر الزاهي، وملأت القصاصات الورقية الحمراء والذهبية أرضية الملعب، ما أضفى مشهد فرح، فيما امتدت الاحتفالات ليتزين برج خليفة وبرواز دبي بألوان شعار شباب الأهلي.

وكان درع البطولة قد جرى إدخاله إلى أرضية الملعب محمولاً بأيادي اثنين من موظفي شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وهي الراعي الرسمي التي يحمل الدوري اسمها، فيما كانت إحدى موظفات الشركة قد أدخلت الكرة إلى أرضية الملعب قبل اللقاء وسلمتها لحكم الساحة سهيل عبدالله إيذاناً بانطلاقة اللقاء.

وطاف لاعبو الفريق بالمدرجات للاحتفال مع جماهيرهم التي ملأت المدرجات، واضعين شالات ويرتدي بعضهم ألوان علم بلادهم، والتقطوا الصور التذكارية عبر هواتفهم النقالة من أجل تخليد اللحظات المهمة في مسيرتهم الرياضية، ونزلت زوجات وأطفال وبعض من أقارب لاعبي الفريق إلى أرضية الملعب واحتفلوا سوياً بتحقيق اللقب.

ومثلت لحظة رفع الدرع الانطلاقة الرسمية لاحتفالات شباب الأهلي الرسمية والتي يتوقع أن تستمر فترة طويلة وسيكون لها ما بعدها، خصوصاً أن اللقب كان يمثل هدفاً رئيساً للفريق منذ بداية الموسم، وجاء تتويجاً للتضحيات الكبيرة من لاعبي الفريق وتماسكهم أمام اللحظات العصيبة التي مرت بهم.

وكان شباب الأهلي حقق فوزاً مهماً في الجولة الأخيرة على حساب منافسه عجمان، وجاء هدف المباراة الوحيد بواسطة اللاعب البرازيلي ايغور جيسوس في الدقيقة 49 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولم تشهد المحاولات اللاحقة أي تغير في النتيجة لتنتهي المباراة بفوز «الفرسان» بهدف نظيف، ويرفع رصيده إلى 57 نقطة، بينما تجمد «البركان» عند 44 نقطة.

جارديم: الوقت للاحتفال وليس لتحديد مصيري مع الفريق

قال مدرب شباب الأهلي، البلجيكي ليوناردو جارديم، الذي قاد «الفرسان» لتحقيق لقب الدوري في موسمه الأول: إن الوقت الحالي هو للاستمتاع بلقب البطولة وليس الحديث عن مستقبله مع الفريق.

وأوضح جارديم في تصريحات صحافية: «بشأن استمراري مع الفريق فإنني أحتاج إلى بعض الوقت، والنادي يساعدني في الوقت الحالي.. المهم هو الاستمتاع بما تحقق».

وأكد المدرب: «بعد تحقيق اللقب بات الفريق مطالباً بالحفاظ عليه، لأن المنافسين بلا شك سيعودون أكثر قوة، لاسيما أن الفرق في جدول الترتيب حتى المركز السابع كانوا منافسين على اللقب، ما زاد من قوة المنافسة».

وحول الصعوبات التي واجهته في بداية الموسم، قال: «أعتقد أننا بدأنا بداية صعبة بعض الشيء، ولكن كمدرب استطعت أن أغير النهج، وهذا لم يكن أمراً سهلاً على اللاعبين».

يوسف جابر: لم نضمن الدوري إلا بعد فوزنا على بني ياس

أكد لاعب شباب الأهلي يوسف جابر أن الموسم الحالي لم يكن سهلاً، وأنه لم تكن هنالك مباراة سهلة، واللحظة الوحيدة التي شعروا فيها بأنهم فازوا بالدوري كانت عقب الانتصار على بني ياس في الجولة الماضية، وهي النتيجة التي منحت الفريق لقب الدوري رسمياً.

وقال في تصريحات صحافية: «لقد كانت مباراة صعبة بكل تأكيد، وكان يجب علينا الفوز فيها.. لقد أضعنا بعض الأهداف، ومنافسنا بدوره سجل في مرمانا، لكن من الجيد أننا استطعنا العودة وحققنا الفوز وحسمنا اللقب لصالحنا».

وأعرب اللاعب عن فرحته الغامرة بتحقيق لقب الدوري مع «الفرسان»، وقال إن التتويج بالألقاب يأتي بعد جهد كبير، وإنهم يأملون في أن يستمر الفريق بمختلف المراحل السنية في تحقيق الألقاب.

الجسمي يغني لـ «فرسان التاريخ»

رددت جماهير فريق شباب الأهلي الأغاني مع الفنان الإماراتي حسين الجسمي الذي أحيا حفل تتويج «فرسان دبي» بدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم في ليلة كان كل شيء فيها استثنائياً بداية من الحضور الجماهيري الغفير الذي ملأ مدرجات استاد راشد وصولاً إلى الأغاني الخاصة التي أداها الجسمي وألهبت حماس الجماهير، ومنها «فرسان التاريخ» و«معجزة دبي الثامنة».

واستقبلت الجماهير الجسمي لحظة دخوله لأرضية الملعب بإضاءة هواتفها النقالة والتصفيق الحار، وشاركت في إكمال بعض فواصل الأغاني، ورقصت على الأنغام، وجاء الحفل بمبادرة من لجنة دوري المحترفين من أجل إخراج حفل التتويج في أبهى حلة.