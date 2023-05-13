كأس الوثبة للمهرات والأمهار في ضيافة البرازيل

يستضيف مضمار سيداد جارديم، في نادي الجوكي كلوب في ساو باولو بالبرازيل، اليوم، فعاليات سباقين لكأس الوثبة ستاليونز، برعاية النسخة الـ15 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويقص السباقان شريط الموسم الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة في البرازيل، وسيقام السباق الأول على لقب كأس الوثبة ستاليونز للجائزة الكبرى للأمهار، لمسافة 1300 متر على العشب والبالغ جائزته 5000 دولار أميركي، بمشاركة سبعة أمهار في سن ثلاث سنوات فما فوق.

ويعد سباق الجائزة الكبرى للأمهار السباق الأكثر إثارة، حيث يجمع سبعة أمهار في رصيدهم 28 انتصاراً، وستكون المرة الأولى التي سيتنافس فيها البطلان «كلابتون أيه جيه آر»، و«في جي راج المارد» ضد بعضهما المرشحين للقب.

وفاز «كلابتون آيه جيه آر» ابن «مارد الصحراء» البالغ من العمر خمس سنوات ببراعة في السباقات الأربعة التي شارك فيها، متضمنة المركز الأول في كأس الوثبة ستاليونز في مايو 2021 بالإضافة إلى تسجيل رقم قياسي في سباق 1000 متر على العشب في أبريل 2022.