مدرب مسافي: حافظنا على لقب «الحصان الأسود».. وهدفنا النقطة الـ50

قال مدرب فريق مسافي، المغربي إبراهيم بفود إن «الفريق قدم مستوى فنيا مميزا في أغلب مبارياته بمرحلة الإياب لدوري الدرجة الأولى»، مشيرا إلى أن ذلك يعكس القيمة الفنية المعروفة عن الفريق. وقال: «حافظنا على لقب (الحصان الأسود) في البطولة، وما يقدمه مسافي يستحق عليه الإشادة، رغم كونه ليس فريقا منافسا على الصعود». ونجح مسافي في الفوز على فريق الإمارات 2-1 في الجولة 29، ثم تعادل مع دبا الحصن 1-1 في الجولة 32، ما ساهم بخلط أوراق المنافسة على نيل بطاقة الصعود الثانية، بعد أن ظفر حتا بالبطاقة الأولى. ويملك مسافي 44 نقطة في المركز السابع، وتنتظره مباراتان قويتان مع بينونة والجزيرة الحمراء في الجولتين المقبلتين.

وقال بفود لـ«الإمارات اليوم»: نجحنا في الحفاظ على خاصية مهمة حرص عليها النادي طوال المواسم الماضية حيث يطلق على الفريق لقب «الحصان الأسود» بحيث يخوض كافة المباريات بجدية عالية، ويلعب باسمه وتاريخه، وهو ما حدث في المباريات التي واجهنا فيها أندية تنافس على الصعود، إذ كنا حريصين على تقديم أفضل مستوى فني وقد ظهر ذلك بارزا في مباراتي الإمارات ودبا الحصن.

وبخصوص تجديد عقود اللاعبين، قال إنه سيبحث ذلك مع إدارة النادي بعد نهاية الموسم، مشيرا إلى أنه «مع الاستقرار الفني، لكن الموضوع يعود إلى مجلس إدارة النادي برئاسة سعيد المحرزي والذي يتفق معه في رؤيته بشكل كامل بحسب تعبيره، وأضاف: نتطلع للفوز في آخر مباراتين وهدفنا الوصول إلى النقطة 50 لنيل مركز أفضل من السابع لذلك سيواصل الفريق تقديم أفضل مستوى فني ممكن وبتركيز عال لتحقيق أهدافه.

ومنذ استلام بفود تدريب الفريق خلفا للمدرب فهد النقبي الذي اعتذر عن عدم الاستمرار قبل نهاية مرحلة الذهاب، حقق الفريق الفوز في سبع مباريات والتعادل في ثلاث والخسارة في خمس.

مسافي أمام فريقين متنافسين على الصعود، فاز على «الصقور» وتعادل مع دبا الحصن.