الوحدة ثالث الدوري بعد التعادل مع بني ياس

اكتفى الوحدة، بإحراز المركز الثالث في ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، بتعادله أمس مع ضيفه بني ياس، 1/1، ضمن الجولة الأخيرة. ورفع الوحدة رصيده إلى 52 نقطة، وبني ياس بـ24 في المركز الـ11.

ونجح الوحدة في أن يحصل على التقدم أمام بني ياس، بنيران صديقة من مدافع بني ياس ايفكوفيتش، بعدما حول عرضية الأرجنتيني فاكوندو إلى داخل الشباك. لكن هذا الهدف، لم يوقف أفضلية بني ياس في الشوط الأول، الذي هدد مرمى الحارس البديل راشد علي في العديد من المناسبات.

وسجل بني ياس هدف التعادل في مطلع الشوط الثاني، عن طريق خمينيز من خطأ ارتكبه البرازيلي بيمنتا. وضغط العنابي لإدراك التقدم، وجاءت تسديدة على القائم من آلان، لكن المباراة انتهت بنتيجة التعادل.