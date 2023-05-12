البطائح "يفوز" بالبقاء رغم الخسارة بالخمسة من العين

انتظر لاعبو البطائح 5 دقائق كاملة عقب نهاية مباراتهم أمام العين اليوم في الجولة الـ26 الختامية لدوري أدنوك للمحترفين، إذ اجتمعوا حول هواتفهم لمتابعة ما تبقى من مباراة منافسهم دبا أمام الظفرة، وكانت فرحتهم كبيرة بعد أن تعثر دبا بالتعادل 1-1، ليضمن البطائح البقاء رسميا، رغم خسارته بنتيجة كبيرة بلغت 5-2. وقص العين شريط أهداف المباراة مبكراً وتحديداً في الدقيقة الثانية بواسطة الدولي الأوكراني يارمولينكو بتسديدة قوية من داخل الجزاء، وضاعف أصحاب الأرض رصيدهم باحراز الثاني في الدقيقة 20 بواسطة المهاجم الدولي التوغولي لابا كودجو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء أيضاً.

وواصل "الزعيم" ضغطه ما ساعده في تسجيل الثالث في الدقيقة 1+45 عبر لابا كودجو الذي أمن بذلك لقب هداف الدوري برصيد 28 هدفاً، ليتفوق بفارق هدف على نجم الجزيرة علي مبخوت. وتحسن اداء البطائح مع انطلاقة الشوط الثاني قليلاً ونجح في تقليص الفارق بواسطة البرازيلي لورينسو دو في الدقيقة 53 من ركلة جزاء، لكن اصحاب الارض عادوا مجدداً وسجلوا الرابع بواسطة يارمولينكو في الدقيقة 60. واستفاق الضيوف مجدداً وسجلوا الهدف الثاني عبر الكاميروني اناتول بيرتراند في الدقيقة 69 لكن العين عاد ووسع الفارق بالهدف الخامس عن طريق البرازيلي سانتوس في الدقيقة 79.