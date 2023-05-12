تعادل صادم لدبا أمام الظفرة يعلن هبوط "النواخذة" إلى "الهواة"

هبط فريق دبا إلى دوري الدرجة الاولى بعد أن تعادل مع ضيفه الظفرة بهدف لمثله اليوم في الجولة الأخيرة لدوري ادنوك للمحترفين بعد أن اصبح رصيده 20 نقطة في المركز ما قبل الاخير. وفرط دبا في فرصة ذهبية، ولم يستغل خسارة البطائح أمام العين 5-2، إذ كان دبا يحتاج إلى الفوز فقط للبقاء. ولم يستفد دبا من خسارة البطائح ليغادر إلى "الهواة" برفقة الظفرة.

وظهر دبا في الشوط الاول الاكثر استحواذا وهجوما لكن بدون فاعلية، بينما كانت هجمات الظفرة اكثر خطورة. ورغم هجمات دبا لكنها افتقدت للمسة الاخيرة بينما شكلت تسديدات الظفرة من خارج الجزاء خطورة كبيرة، ومنها تسديدة وليد القروي التي مرت جنب القائم في الدقيقة 22، بعدها بثلاثة دقائق سجل الظفرة هدفه عن طريق عبدالله الرفاعي بكرة رأسية، مستفيدا من تقدم حارس المرمى محمد سالم.

واندفع دبا بهجمات متتالية، وأبعد عبدالله سلطان كرة خطرة من امام مرماه في الدقيقة 39. وكاد الظفرة يتقدم بهدف اخر لولا ان تسديدة منصور ابراهيم وهو داخل الجزاء ذهبت خارج المرمى في الدقيقة 45+2. وفي الشوط الثاني ومن اول محاولاته سدد عمر عامر كرة راسية ابعدها حارس الظفرة عبدالله سلطان ببراعة في الدقيقة 47، ونتيجة للضغط الهجومي سجل دبا هدف التعادل عن طريق البرازيلي جاندير بعد تسديدة رائعة من خارج الجزاء في الدقيقة 52. وكاد دبا يحصل على ركلة جزاء، لكنها لم تحتسب بعد العودة إلى "الفار" في الدقيقة 65. ورغم الدقائق العشر للوقت بدل الضائع، لكن النتيجة لم تتغير وسط صدمة في صفوفة لاعبي دبا.