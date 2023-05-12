الوحدة يتعادل مع بني ياس يكتفي بالمركز الثالث في ختام الدوري

اكتفى الوحدة، بإحراز المركز الثالث في جدول الترتيب العام لدوري أدنوك للمحترفين، خلف شباب الأهلي "الفائز باللقب"، والعين الوصيف، بتعادله مع ضيفه بني ياس، 1/1 مساء اليوم ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من المسابقة. ورفع العنابي رصيده بعد هذا التعادل إلى 52 نقطة، وبني ياس للنقطة 24 في المركز الـ11.

ونجح الوحدة في أن يحصل على التقدم أمام بني ياس، بنيران صديقه لمدافع السماوي ساشا ايفكوفيتش، بعدما حول عرضية الأرجنتيني، فاكوندو دانيل إلى داخل الشباك. ولكن هذا الهدف، لم يُغفل أفضلية بني ياس في الشوط الأول، الذي هدد مرمى الحارس البديل راشد علي في العديد من المناسبات، كأن أبرزها تسديدة شاهين سرور، والتي أبعدها الحارس ببراعة لضربة ركنية.

وعاد راشد علي ليتألق في ابعاد رأسية أحمد أبو ناموس، ليحافظ على نظافة شباك فريقه في الشوط الأول. واضطر حارس الوحدة، ليستقبل هدفا في مطلع الشوط الثاني، من خطأ ارتكبه البرازيلي، لوكاس بيمنتا، ليتمكن نيكولاس خمينيس، من استغلال هذا الخطأ ويضع الكرة في الشباك. وبذل لاعبو العنابي مجهودا كبيرا لإدراك التقدم من جديد فضغط بكل خطوطه، ووقف القائم حالاً أمام إضافة هدف ثان، من تسديدة آلان لوريرو، لترتد دون أن تجد المُتابع.