مواعيد مباريات منتخب الإمارات في كأس آسيا "قطر 2023"

كشفت قرعة نهائيات كأس آسيا المقررة في قطر خلال الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024 عن برنامج مواعيد مباريات المنتخب الوطني الإماراتي لكرة القدم التي تبدأ بمواجهة هونغ كونغ في 14 يناير (الساعة 18:30) على استاد خليفة الدولي.

ويلتقي الأبيض الإماراتي في ثاني مواجهاته مع المنتخب الفلسطيني في 18 يناير (الساعة 21:30) على استاد الجنوب، قبل أن ينهي مبارياته بلقاء إيران في 23 يناير (الساعة 19:00) على استاد المدينة التعليمية.

وكانت قرعة كأس آسيا قد سحبت الخميس وأسفرت عن وقوع المنتخب الإماراتي في المجموعة الثالثة إلى جانب فلسطين وهونغ كونغ وإيران، فيما جاءت نتائج القرعة للمجموعات الأخرلى على النحو التالي:

المجموعة الأولى:

قطر، الصين، طاجيكستان، لبنان

المجموعة الثانية:

أستراليا، أوزبكستان، سوريا، الهند

المجموعة الثالثة:

إيران، الإمارات، هونغ كونغ، فلسطين

المجموعة الرابعة:

اليابان، إندونيسيا، العراق، فيتنام

المجموعة الخامسة:

كوريا الجنوبية، ماليزيا، الأردن، البحرين

المجموعة السادسة:

السعودية، تايلاند، قرغيزستان، عمان