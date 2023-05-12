طاقم تحكيم عراقي يدير لقاء شباب الأهلي والجزيرة في «تمهيدي» كأس اليد

كشف نائب رئيس اتحاد كرة اليد، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد، عبدالسلام المحيربي، عن استجابة الاتحاد لطلب شباب الأهلي بتعيين طاقم تحكيم أجنبي عراقي لمباراة «فرسان دبي» في تمهيدي كأس رئيس الدولة لكرة اليد أمام الجزيرة، والتي تُقام غداً الساعة الخامسة عصراً في صالة نادي العين. ويتكون طاقم التحكيم العراقي من الحكمين فاضل عمران وخالد حسني. وقال المحيربي لـ«الإمارات اليوم»: «اتحاد اللعبة استجاب وفقاً للوائح وأنظمة المسابقات إلى طلب نادي شباب الأهلي، وهي المرة الثانية التي يتقدم فيها فرسان دبي هذا الموسم بطلب الاستعانة بالحكم الأجنبي بعد مباراته في الدوري الشهر الماضي أمام الشارقة». وقال إن «اللوائح تنصّ على إمكانية طلب الأندية الاستعانة بطاقم حكام أجنبي شريطة دفع النادي رسوم الطلب البالغة 15 ألف درهم، وهو ما تقدم به شباب الأهلي فعلياً، بينما يتحمل الاتحاد بقية التكاليف الأخرى مثل الإقامة والسفر وإصدار التأشيرات».

وقال المحيربي إن الاتحاد قام فور استكمال طلب شباب الأهلي بمخاطبة الاتحاد الآسيوي الذي رشح قائمة من طواقم الحكام الدوليين، قبل أن يقع اختيار لجنة الحكام في الاتحاد على الطاقم العراقي المكون من فاضل عمران وخالد حسني.

وأكد المحيربي أن ثقتهم كبيرة بطواقم التحكيم الإماراتية، لكن اتحاد اللعبة يقف على مسافة واحدة من الأندية جميعها، بجانب أن لوائح المسابقات تسمح لأي نادٍ بالاستعانة بالحكم الأجنبي.

يُذكر أن نظام مسابقة الكأس يقضي بخروج المغلوب، وتُقام المباريات على ملاعب محايدة. وبجانب لقاء شباب الأهلي والجزيرة، تقام أيضاً في التوقيت نفسه مباريات الشارقة مع مليحة في النصر، والعين أمام النصر في صالة الجزيرة، ودبا الحصن مع الوصل في صالة مليحة. وينطلق المربع الذهبي 20 الجاري، بينما النهائي يُقام في صالة الفجيرة 27 الجاري.