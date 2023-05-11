الجزيرة ينهي الدوري الإماراتي بـ 46 نقطة

أحرز علي مبخوت وأحمد العطاس هدفان ليتغلب الجزيرة على اتحاد كلباء بهدفين دون رد، في الجولة الـ 26 من دوري أدنوك للمحترفين، اليوم الخميس، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، ليرفع "فخر أبوظبي" رصيده إلى 46 نقطة، بينما توقف رصيد "النمور" عند 33 نقطة.

وتقدم مبخوت إلى صدارة لائحة الهدافين برصيد 27 هدفاً متقدماً على التوغولي لابا كودجو برصيد 26 هدف، إذ يلتقي العين مع البطائح اليوم في الجولة نفسها.

وسيطر الجزيرة على وسط الملعب في الشوط الأول بنسبة استحواذ بلغت 67% ولكن من دون خطورة على مرمى اتحاد كلباء، إذ اعتمد الفريق الضيف على مصيدة التسلل، وهو ما أوقف هجمات "فخر أبوظبي" في أربع مناسبات، بينما أبرز فرصة كانت من كرة لعبها علي مبخوت إلى المالي عمر تراوري الذي سدد الكرة بجوار القائم (12)، كما لعب المدافع زايد الزعابي تسديدة قوية فوق العارضة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

أما الشوط الثاني تحسن أداء الفريقين وكاد اتحاد كلباء أن يحرز الهدف الأول من هجمة منظمة وصلت إلى أحمد عامر الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء أبعدها علي خصيف إلى ركلة ركنية (55)، بينما أهدر البرازيلي برونو فرصة لا تضيع للجزيرة أمام المرمى وسدد الكرة فوق العارضة (62).

وفي الدقيقة 63 حصل خلفان مبارك على ركلة جزاء سددها علي مبخوت في المرمى محرزاً الهدف الأول (64)، وتصدى القائم لتسديدة قوية من عبدالله رمضان (72)، وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع أضاف البديل أحمد العطاس الهدف الثاني لتنتهي المباراة بفوز الجزيرة.