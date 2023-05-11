15 سباقاً في النسخة الـ 30 لكأس رئيس الدولة للخيول العربية

كشفت اللجنة العليا المنظمة لسباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة عن سباقات النسخة الـ30 وتتضمن 15 سباقاً، وتنطلق 14 الجاري من مضمار لونغ شامب بفرنسا، ثم الولايات المتحدة 20 الجاري، ضمن مهرجان بريكنس ستيكس، وتونس في 4 يونيو بمضمار قصر السعيد، و29 يونيو بإيطاليا ضمن «غراند بري»، وبولندا بتاريخ 2 يوليو، والسويد 16 يوليو، وبلجيكا 31 يوليو، وبريطانيا في 19 أغسطس في مضمار دونكستر العريق، وروسيا 30 أغسطس، ألمانيا في 3 سبتمبر، وهولندا 25 سبتمبر، ومصر 14 أكتوبر، ليبيا في 27 أكتوبر، المغرب في 19 نوفمبر، وصولاً للختام في السعودية بتاريخ 6 ديسمبر 2023. واعتمدت اللجنة المنظمة، إقامة سباقات ضمن مونديال الكأس في أمريكا الجنوبية، في البرازيل والأوروغواي والأرجنتين وتشيلي.