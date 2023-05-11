أبوشاويش: ناصر السدراني مشروع بطل أولمبي في «القوس والسهم»

كشف مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية، نادر أبوشاويش، عن أن النادي يعمل على تنفيذ خطة طموحة في جميع الرياضات التي تمارس في النادي لاستكشاف وتطوير المواهب، ولصناعة أبطال دوليين يمثلون الرياضة الإماراتية في المحافل الدولية بشكل مشرف، وتعليقاً على تتويج لاعب النادي ناصر السدراني بأربع ذهبيات في البطولة العربية بتونس أخيراً في القوس والسهم، قال أبو شاويش لـ«الإمارات اليوم»: «رياضة القوس والسهم شهدت نقلة نوعية منذ إشهارها في النادي، وناصر السدراني مشروع بطل أولمبي حقيقي، ولدينا نحو 30 لاعباً ولاعبة يمارسون القوس والسهم بشكل منتظم، ومعظمهم مشروع أبطال للمستقبل». وكان لاعب نادي الفجيرة للفنون القتالية، ناصر السدراني (مواليد 2006) فاز بأربع ميداليات ذهبية في البطولة العربية للناشئين، التي أقيمت أخيراً في تونس، في إنجاز مميز، وهذا على الرغم من أنه مارس اللعبة في نادي الفجيرة منذ سنتين فقط.

بدوره، قال مدرب الفريق أحمد نبيل عن السدراني لـ«الإمارات اليوم» إنه مشروع بطل حقيقي قادر على المشاركة والمنافسة بقوة في الدورات الأولمبية المقبلة، نظراً لما يتمتع به من مواصفات مميزة، خصوصاً أن تفوقه في البطولة العربية جاء على حساب لاعبين مميزين. وقال أيضاً: «النادي لديه مواهب من اللاعبين المواطنين من كلا الجنسين، ونحرص في الجهاز الفني على تطويرهم بشكل مستمر، ونتطلع إلى تعزيز البيئة الرياضية الحالية لدعم طموح اللاعبين واللاعبات، خصوصاً أنهم لايزالون في مقتبل العمر، وأمامهم فرصة للتميز».