«البلياردو والسنوكر» يوقع اتفاقية لترويج أنشطته وبطولاته

وقّع اتحاد الإمارات للبلياردو والسنوكر اتفاقية تعاون مع شركة «برو إنترناشيونال» للتسويق الرياضي لمدة 5 سنوات، لتتولى الشركة مسؤولية الترويج لأنشطة الاتحاد وبطولاته. وأكد خالد الحمادي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد في تصريح صحافي: هدفنا أن تكون الإمارات محطة جذب لكل عناصر اللعبة من بطولات ولاعبين محترفين على أعلى مستوى. وأشار إلى أن التوصل لتوقيع الاتفاقية استغرق 6 أشهر من الاجتماعات والنقاشات.

وأكد يوسف خفاجي مدير شركة (برو إنترناشيونال) أن توقيع الاتفاقية يهدف لصنع نقلة احترافية كبيرة لرياضة البلياردو والسنوكر في الإمارات، من خلال تحقيق استقطاب وتنظيم العديد من البطولات الكبرى، وتطوير بطولاته المحلية، والارتقاء بها فنياً.