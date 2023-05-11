الجزيرة يغازل المركز الرابع في اختبار «النمور»

يسعى الجزيرة للتقدم إلى المركز الرابع، عندما يلتقي مع اتحاد كلباء في افتتاح الجولة الختامية لدوري أدنوك للمحترفين لموسم 2022-2023 الساعة 6:15 مساءً على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

ويقود المدرب الهولندي مارسيل كايزر الجزيرة للمرة الأخيرة في الدوري، بينما سيلعب «فخر أبوظبي» تحت قيادته في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي) أمام الشارقة، إذ يسعى الجزيرة إلى إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة، خصوصاً أنه يمتلك في رصيده 43 نقطة، متساوياً مع الشارقة بالرصيد نفسه، وبفارق نقطة واحدة عن الوصل وعجمان في المركزين الرابع والخامس. في المقابل، يخوض اتحاد كلباء اللقاء بهدف تحقيق انتصار معنوي، يتوج جهود الفريق في هذا الموسم، إذ يمتلك «النمور» في رصيده 33 نقطة، وسينهي الموسم في المركز السابع.