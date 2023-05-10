ألعاب "إكس غايمز" تعود إلى كاليفورنيا

أعلنت "إكس غيمز" (X Games) المزود لمحتوى ألعاب المغامرات الرياضية والمنظّمة للحدث الشهير، عن عودة الألعاب إلى ساحل كاليفورنيا الجنوبي بسلسلة من الأحداث الممتدة من سان دييغو إلى فينتورا، وذلك في يوليو من هذا العام. وقال توني هوك؛ الحاصل على الميدالية الذهبية عشر مرات في ألعاب إكس غايمز في تصريح صحافي: "أتطلع إلى رؤية إكس غايمز وهي تعود إلى اللاعبين والمعجبين الكبار باللعبة، وإلى الاحتفاء بالتزلج على الألواح بشكل غير مسبوق، وآمل أن أتمكن من ابتكار بعض الحركات الجديدة بحلول وقت المنافسة هذا العام."

وسيكون هذا الصيف هو المرة الأولى منذ ثلاث سنوات التي يجتمع فيها عشاق الـ إكس غايمزمعاً للاستمتاع بمنافسات التزلج على اللوح، والدراجة الهوائية، والدراجة النارية في حدث كبير بهذا الحجم، ومتكامل مع مهرجان المعجبين والعروض الموسيقية، وستكون فينتورا بمثابة ميدان المنازلة النهائي، والمحطة الأخيرة في الجولات التي تؤهل أفضل نجوم رياضة المغامرة في العالم للتنافس في أرض المعارض ومركز الأحداث في مقاطعة فينتورا من 21 إلى 23 يوليو 2023.

وقال عمدة مدينة فنتورا؛ جو شرودر في تصريح صحافي: "تتمتع مدينتنا بتاريخ طويل في دعم الأحداث الكبيرة، ويشرفنا أن تختارها إكس غايمز لاستضافة هذه المنافسة الدولية المرموقة في يوليو". وأضاف: "نتطلع إلى الترحيب بالآلاف من الرياضيين والمشجعين في مجتمعنا، وأن نُظهر للعالم جميع الأشياء الفريدة التي تتميز بها فينتورا في تجربة لا تُنسى."

وقال ستيف فليسلر، الرئيس التنفيذي لإكس غايمز: "تسعدنا العودة إلى موطن رياضات المغامرة هذا الصيف. نحن نعيد تصوّر وتنظيم الأحداث على طول ساحل كاليفورنيا لنقدم تجربة لا تنسى لعشاق الحدث، سواء شاهدوا الحدث شخصياً أو عبر البث المباشر". وتابع ستيف: "فنتورا تفرش السجادة الحمراء لزوارها، وتوفر الخلفية المثالية للمحيط والجبال لعرض المهارات التي لم يتم القيام بها من قبل، والارتقاء برياضات المغامرة، والاحتفاء بأعظم الرياضيين على هذا الكوكب في مجالاتهم الاحترافية هذه".