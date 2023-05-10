7 مباريات مؤثرة حوّلت وجهة درع الدوري إلى شباب الأهلي

حقق شباب الأهلي 16 انتصاراً من إجمالي 25 جولة في دوري أدنوك للمحترفين عقب فوزه على بني ياس، ليضمن «فرسان دبي» التتويج بلقب الدوري للمرة الثامنة في تاريخه، إذ شهدت مسيرة الفريق في البطولة العديد من المباريات الصعبة.

ورغم فوز شباب الأهلي في 16 مباراة، تبرز سبع مباريات مؤثرة لعبت دوراً حاسماً في تحويل وجهة درع الدوري إلى استاد راشد في القصيص بدبي، حيث حقق خلالها الفريق الفوز في ست مباريات، بينما حقق التعادل في لقاء كان بمثابة «النقطة الفاصلة» لفوز شباب الأهلي باللقب.

• شباب الأهلي حقق 16 انتصاراً من إجمالي 25 جولة في دوري أدنوك للمحترفين.

للإطلاع على الـ7 مباريات، يرجى الضغط على هذا الرابط.