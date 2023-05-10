10 مشاهد تخطف أضواء «الأولى».. حتا لم ينجح مع أي مدرب أجنبي

صعد حتا إلى دوري أدنوك للمحترفين رسمياً، بانتظار فوزه في المباراة المقبلة مع فرسان هسبانيا، الأحد المقبل، للتتويج بدرع دوري الدرجة الأولى.

ويعتبر الصعود الثالث لنادي حتا منذ إشهار دوري المحترفين في الإمارات.

للإطلاع على أبرز مشاهد دوري الدرجة الأولى مع انتهاء الجولة 32 والتي يستحوذ حتا على غالبيتها، يرجى الضغط على هذا الرابط.