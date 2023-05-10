فرصة حتا لدخول تاريخ «الهواة» بأرقام غير مسبوقة

10 مشاهد تخطف أضواء «الأولى».. حتا لم ينجح مع أي مدرب أجنبي

حتا يتطلع إلى تحطيم رقم خورفكان (75 نقطة).. أمامه فرصة جمع 77 نقطة. من المصدر

المصدر:
  • محمد فاضل ■ دبي
التاريخ:

صعد حتا إلى دوري أدنوك للمحترفين رسمياً، بانتظار فوزه في المباراة المقبلة مع فرسان هسبانيا، الأحد المقبل، للتتويج بدرع دوري الدرجة الأولى.

ويعتبر الصعود الثالث لنادي حتا منذ إشهار دوري المحترفين في الإمارات.

للإطلاع على أبرز مشاهد دوري الدرجة الأولى مع انتهاء الجولة 32 والتي يستحوذ حتا على غالبيتها، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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