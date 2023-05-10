فريق قرية الشعب يتصدر دوري الهوكي

اعتلى فريق قرية الشعب صدارة دوري الهوكي الذي ينظمه اتحاد الهوكي في ملاعب مدرسة الإبداع الأميركية بالشارقة، بعدما حقق فوزاً كبيراً على فريق جولدن إيغل بنتيجة 16-0 لينفرد بالصدارة برصيد ست نقاط وبفارق 21 هدفاً، عن فريق داداباي، الذي فاز بدوره على يو تي إس سي بنتيجة 9-3، ليتراجع الأخير إلى المركز الرابع، بينما حافظ فريق شرطة الشارقة على حظوظه في المنافسة، بفوزه على فريق كوورج بنتيجة 5-0، ليرفع رصيده إلى ست نقاط وبفارق تسعة أهداف عن المتصدر.

وتعادل فريقا أسسبيتر ولاكنور بنتيجة 5-5 ليحتل الفريقان المركزين السادس والسابع على التوالي كما تعادل فريقا سريليون والإمارات من دون أهداف ليحتل الفريقان المركزين التاسع والعاشر على التوالي.

ويتصدر قائمة هدافي الدوري محمد حسن من فريق قرية الشعب برصيد ثمانية أهداف، يليه محمد رشاد من «يو تي اس سي» بسبعة أهداف، ثم محمد عمران من «قرية الشعب» بستة أهداف.

ويشارك في الدوري 10 فرق وتقام المباريات في يوم واحد أسبوعياً بواقع خمس مباريات.