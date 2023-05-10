سعود الزعابي الأول آسيوياً والتاسع عالمياً في «الترايثلون»

حصل لاعب المنتخب الوطني الترايثلون سعود الزعابي على المركز التاسع عالمياً والأول آسيوياً وعربياً، في آخر تحديثات الاتحاد الدولي.

وأعرب رئيس لجنة المنتخبات أحمد الشامسي، عن سعادته بما حققه اللاعب سعود الزعابي، وقال في تصريحات صحافية: «ما حققه الاتحاد لم يكن وليد الصدفة، بل عمل الجميع بروح الفريق الواحد وبحماس بالغ ورغبة وإصرار على تأكيد مكانة ترايثلون الإمارات والقدرة على المنافسة على مراكز الصدارة في مختلف البطولات».

من جانبه، أكد اللاعب سعود الزعابي أن الإنجازات التي تحققت في الفترة الماضية تزيد من المسؤولية الملقاة على عاتقه وزملائه في المنتخب الوطني من أجل تقديم الأفضل والوصول إلى أبعد نقطة.