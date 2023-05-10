11 مساهمة تهديفية تصنع أفضل لاعب مواطن في الموسم

أكد لاعب شباب الأهلي، يحيى الغساني، أنه أحد أبرز اللاعبين المواطنين في الموسم الحالي، بعدما أسهم بشكل واضح في فوز «فرسان دبي» بلقب دوري أدنوك للمحترفين، للمرة الثامنة في تاريخه، من خلال مردوده الرائع، وتألقه في مباريات الدور الثاني على وجه الخصوص.

وقدم الغساني أفضل مواسمه في تاريخ مشاركاته في دوري المحترفين، إذ تألق مع الفريق في اللحظات الصعبة التي عانى فيها «فرسان دبي» الغيابات والإصابات، بعدما أحرز سبعة أهداف في المسابقة، وهو أعلى معدل من الأهداف يحرزه عبر تاريخه، كما أسهم في أربعة أهداف من خلال تمريرات حاسمة للاعبي شباب الأهلي.

وتألق اللاعب، البالغ من العمر 25 عاماً، في الدور الثاني، إذ أحرز هدفين في الدور الأول في الجولتين الرابعة والتاسعة أمام كل من الظفرة والبطائح، قبل أن يقدم مردوداً رائعاً في الدور الثاني، ويحرز خمسة أهداف في مرمى كل من دبا الفجيرة والجزيرة والنصر والوصل، وأخيراً هدف التتويج باللقب في مرمى بني ياس.

وشارك الغساني للمرة الأولى في دوري المحترفين مع فريقه السابق الوحدة في موسم 2018-2019، إذ شارك في 11 مباراة، وأحرز هدفين، بينما أحرز هدفاً واحداً في موسم 2019-2020، وشارك في 16 مباراة، أما موسم 2020-2021 فلعب 17 مباراة، وأحرز أربعة أهداف بعدما لعب الدور الأول مع الوحدة، قبل أن ينضم إلى شباب الأهلي في يناير 2021.

وفي الموسم الماضي مع «فرسان دبي»، شارك الغساني في 17 مباراة، وأحرز هدفين، قبل أن يقدم أفضل مواسمه في الموسم الحالي، بمشاركته في 22 مباراة، وإحرازه سبعة أهداف، إذ لعب معدل دقائق بلغ 1309 دقائق، وهو الأفضل في تاريخ مشاركاته في الدوري.

من جهته، أعرب يحيى الغساني عن سعادته بمردوده مع شباب الأهلي في الموسم الحالي، مؤكداً أنه يدين بالفضل إلى إدارة النادي والجهاز الفني واللاعبين والجمهور على ما قدمه مع الفريق.

وقال الغساني لـ«الإمارات اليوم» إن الفوز بلقب الدوري أهم من مردوده الجيد، موضحاً: «بالتأكيد سعيد بالمستوى الذي قدمته، ومساهمتي خلال المباريات بإحراز بعض الأهداف، ولا شك أن إحراز هدف الفوز في مرمى بني ياس، الذي أسهم في تتويج شباب الأهلي باللقب، من الأهداف الغالية بالنسبة لي، ولكن كما ذكرت سابقاً تركيزي الأساسي هو أن أساعد الفريق على تحقيق الانتصارات الذي يعد من أهم الأداء الفردي لأي لاعب».

وأضاف: «لقد واجهنا صعوبات عدة، أبرزها عدم إيمان العديد من المتابعين بقدرات لاعبي شباب الأهلي، والتأكيد على أن الفريق خارج حسابات المنافسة على اللقب، وهو الأمر الذي كان يعد تحدياً كبيراً بالنسبة لنا، إذ إننا رغم تصدرنا لائحة الترتيب، استمر التشكيك في قدرة الفريق على الفوز باللقب».

وتابع: «كنا مضغوطين، ولكن لم نرغب في نقل هذا الشعور إلى الجمهور، وبشكل عام نحن سعداء جداً، ولقد حان وقت الاحتفالات، بينما نأمل أن تكون هذه البداية لحصد المزيد من الألقاب في الموسم المقبل».

وختم تصريحاته بالحديث عن مباراة بني ياس، وإحرازه هدف الفوز، وقال: «لقد كانت مباراة صعبة مثلما توقعنا، ودخل مرمانا الهدف الأول، وتعقدت المهمة، ولكن كانت لدينا عزيمة قوية، ونجحنا في قلب النتيجة، وهذا هو الفريق البطل، وأبرز ما تميز به الفريق خلال الموسم الحالي».

يحيى الغساني:

• «كنا مضغوطين ولكن لم نرغب في نقل هذا الشعور إلى الجمهور».

تاريخ مشاركات الغساني في الدوري

موسم 2018-2019

- النادي: الوحدة.

- لعب: 11 مباراة.

- سجل: هدفين.

موسم 2019-2020

- النادي: الوحدة.

- لعب: 16 مباراة.

- سجل: هدفاً واحداً.

موسم 2020-2021

- النادي: الوحدة وشباب الأهلي.

- لعب: 17 مباراة.

- سجل: 4 أهداف.

في 2021-2022

- النادي: شباب الأهلي.

- لعب: 17 مباراة.

- سجل: هدفين.

موسم 2022-2023

- النادي: شباب الأهلي.

- لعب: 22 مباراة.

- سجل: 7 أهداف.