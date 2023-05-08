شباب الأهلي الأكثر تتويجاً في تاريخ «المحترفين»

أكد شباب الأهلي أنه الفريق الأكثر نجاحاً وحصداً للألقاب منذ تطبيق الاحتراف في موسم 2008-2009، عقب فوزه بلقب دوري أدنوك للمحترفين للمرة الرابعة في تاريخه بتغلبه على بني ياس، أمس، في الجولة الـ25، ليستعيد «فرسان دبي» لقب الدوري، عقب غياب دام سبع سنوات منذ فوزه باللقب في موسم 2015-2016.

شباب الأهلي توّج بلقب الدوري في عصر الاحتراف خلال مواسم: 2008-2009 و2013-2014 و2015-2016 و2022-2023.

وعزز شباب الأهلي صدارته للائحة ترتيب الأندية الأكثر تتويجاً بالألقاب، منذ انطلاق أول نسخة لدوري المحترفين في 2008، بعدما رفع «فرسان دبي» رصيده إلى 18 لقباً، متفوقاً على العين الذي يملك في رصيده 14 لقباً في المركز الثاني.

وفض شباب الأهلي الشراكة مع الجزيرة في المركز الثاني كأكثر الأندية تتويجاً بلقب دوري المحترفين، إذ يتصدر لائحة الترتيب العين برصيد خمسة ألقاب، بينما رفع «فرسان دبي» رصيده إلى أربعة ألقاب، ويحتل «فخر أبوظبي» المركز الثالث برصيد ثلاثة ألقاب، أما الوحدة والشارقة فحقق كل منهما اللقب مرة واحدة.

وإجمالاً تتوزع الألقاب الـ18 لشباب الأهلي منذ تطبيق الاحتراف بحصوله على الدوري أربع مرات، وكأس المحترفين خمس مرات، وكأس السوبر خمس مرات، وكأس رئيس الدولة ثلاث مرات، وكأس السوبر الإماراتي - المغربي مرة واحدة.

أما العين فيحتل المركز الثاني برصيد 14 لقباً بفوزه بلقب الدوري خمس مرات، وكأس المحترفين مرتين، وكأس السوبر ثلاث مرات، وكأس رئيس الدولة ثلاث مرات، وكأس السوبر الإماراتي - المغربي مرة واحدة.

ويحتل الجزيرة المركز الثالث برصيد ثمانية ألقاب بفوزه بلقب الدوري ثلاثة مرات، وكأس المحترفين مرة واحدة، وكأس السوبر مرة واحدة، وكأس رئيس الدولة ثلاث مرات. ثم الوحدة في المركز الرابع برصيد سبعة ألقاب بحصوله على لقب الدوري مرة واحدة، وكأس المحترفين مرتين، وكأس السوبر ثلاث مرات، وكأس رئيس الدولة مرة واحدة. أما الشارقة فيحتل المركز الخامس برصيد خمسة ألقاب بفوزه بلقب الدوري مرة واحدة، وكأس السوبر مرتين، وكأس رئيس الدولة مرتين.

في المقابل، انفرد شباب الأهلي بالمركز الثاني كأكثر الأندية تتويجاً في تاريخ الدوري عموماً، برصيد ثمانية ألقاب، وفض الشراكة مع الوصل في المركز الثاني برصيد سبعة ألقاب، بينما يتصدر القائمة العين برصيد 14 لقباً. أما على صعيد الأندية الأكثر تتويجاً بالألقاب على مدار تاريخ الكرة الإماراتية، فقلص شباب الأهلي الفارق مع المتصدر العين، الذي يمتلك في رصيده 35 لقباً، بينما رفع «فرسان دبي» رصيده إلى 30 لقباً، ويأتي الشارقة في المركز الثالث برصيد 20 لقباً بحصوله على لقب كأس رئيس الدولة في أبريل الماضي، ليفض الشراكة مع النصر في المركز الرابع برصيد 19 لقباً، ثم الوحدة في المركز الخامس برصيد 15 لقباً.

شباب الأهلي توّج بلقب الدوري في عصر الاحتراف خلال مواسم 2008-2009 و2013-2014 و2015-2016 و2022-2023.

قلص شباب الأهلي الفارق مع العين على صعيد الألقاب في كل المسابقات في تاريخ الكرة الإماراتية، حيث بات لديه 30 لقباً مقابل 35 للعين.