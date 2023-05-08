شباب الأهلي يطلب بطاقة «نهائي سلة غرب آسيا» من الهلال اليوم

يحل فريق الهلال السعودي الساعة الثامنة مساء اليوم ضيفاً على شباب الأهلي، في لقاء لتحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة «سوبر غرب آسيا لكرة السلة» عن المنطقة الخليجية، في فرصة للفريقين لتحقيق فوز في المواجهة المباشرة الوحيدة يضمن لصاحبه الحصول على البطاقة الثالثة والأخيرة، المؤهِّلة عن المنطقة إلى المرحلة النهائية، ومرافقة الكويت الكويتي والمنامة البحريني اللذين ضمنا التأهل المبكر.

وسبق لشباب الأهلي والهلال، اللقاء في الدور التمهيدي، حيث نجح «فرسان دبي» في حسم موقعة الذهاب في دبي في 2 من يناير الماضي لصالحه بنتيجة 75-70، قبل أن يتعثر أمام «الزعيم» في الإياب بالرياض في 20 من مارس هذا العام في مباراة حسمها الهلال بفارق تسع نقاط وبنتيجة 81-72.

ويخوض شباب الأهلي مباراته بغيابات مؤثرة للدوليين محمد عبداللطيف وقيس عمر للإصابة، إلا أن طموحات «الفرسان» تستند - في تحقيق الفوز - على باقي عناصر الفريق، خاصة الدوليين منهم بحجم الأشقاء سعيد ومحمد مبارك، وأحمد وحامد عبداللطيف، وطلال سالم، ومن خلفهم الثنائي الأميركي المحترف براندون ريتشي، ونيكولاس مينراث، المنتشين الأسبوع الماضي بتحقيق إنجاز غير مسبوق محلياً، بإهداء الفريق اللقب الـ13 تاريخياً في بطولة الدوري الإماراتي.

وأكد المدرب المساعد لشباب الأهلي، سعيد عتيق، جاهزية «فرسان دبي» لمواصلة مشوارهم في البطولة وبلوغ المرحلة النهائية. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «الجهاز التدريبي منح اللاعبين راحة ليومين بعد التتويج بلقب الدوري، قبل العودة إلى التدريبات التي أظهرت استعادة الفريق لعامل التركيز المطلوب، ونحن في أتم الجاهزية للقاء الهلال القوي والمدعّم بعناصر محترفة على أعلى مستوى». وقال إن الحظوظ متساوية بين الفريقين بناء على الإحصائيات في المواجهتين السابقتين، حيث تفوق شباب الأهلي في الرميات الثلاثية الحرة، وكان تفوق الهلال في المتابعات الدفاعية والهجومية أو ما يعرف بـ«الريباوند».

الفائز في لقاء اليوم يلحق بفريقي الكويت والمنامة في المرحلة النهائية.