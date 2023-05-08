ثنائية لخيول «غودولفين» في ختام مهرجان «كنتاكي ديربي» الأميركي

واصلت خيول «غودولفين» تألقها في مهرجان «كنتاكي ديربي» الأميركي الشهير، بتحقيق جياد الشعار الأزرق فجر أمس، على مضمار «شيرشل داونز» في اليوم الختامي للمهرجان، ثنائية الفوز في سباقين مصنّفين من الفئة الأولى (جروب1) الأعلى تصنيفاً عالمياً، وأقيما على مسافة 1400 متر رملي، جاء أولها في الشوط الافتتاحي مع «مطرية» بانتزاعها عن جدارة لقب الشوط الافتتاحي «ديربي سيتي ديستاف ستيكس»، قبل أن يضيف «كوديز ويش» الانتصار الثاني بتتويجه بطلاً في الشوط السادس «شيرشل داونز ستيكس».

وأضافت «مطرية» و«كوديز ويش» الانتصار الثالث لـ«غودولفين» على مدار يومي المهرجان، بعد أن شهد اليوم الافتتاحي نجاح المهرة «بريتي ميسشيفاس» في إهداء «غودولفين» الانتصار الأول تاريخياً بلقب «كنتاكي أوكس» المخصص أيضاً لخيول الفئة الأولى (جروب1)، لكن لمسافة 1800 متر رملي.

وعرف الفارس فلافين بارت، كيفية قيادة «مطرية» للبقاء على مقربة من كوكبة المقدمة خلال المراحل الأولى من السباق، قبل إطلاق العنان لها في 200 متر الأخيرة، متجاوزة منافساتها نحو الصدارة وقطع خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقة و27 ثانية و87 جزءاً من الثانية، بفارق الطول عن أقرب منافساتها الفرس الأميركية «ويكيد هالو» بإشراف المدرب ستيفين أسموسين، وتولى قيادتها الفارس تايلور غافالايون للمركز الثاني، وذهب المركز الثالث لصالح «غودنايت أوليف» بإشراف المدرب تشاد بروان وقيادة الفارس إيراد أورتيز.

وأضافت «مطرية» التي يشرف على تدريبها براد كوكس، الانتصار السادس في مسيرتها، والثاني على صعيد سباقات «جروب1»، بعد تتويجها العام الماضي بلقب سباق «أكورن ستيكس» الذي أقيم على مضمار «بيلومنت بارك» الأميركي.

بدوره نجح الفارس جونيور الفرادو في كيفية تعويض الانطلاقة المتأخرة للجواد «كوديز ويش»، والتقدم تدريجياً للحاق بركب خيول المقدمة، قبل الشروع في الالتفاف عند الوصول إلى المنافسين عند المنعطف الأخير، وإطلاق العنان للجواد مع دخول المسار المستقيم، والانقضاض على الصدارة التي حافظ عليها حتى خط النهاية، محققاً فوزاً مستحقاً في زمن بلغ دقيقة و21 ثانية و17 جزءاً من الثانية بفارق 4.75 أطوال عن صاحب المركز الثاني الجواد الأميركي «هويست ذا غولد» الذي يشرف على تدريبه دالاس ستيورت، وتولى قيادته الفارس لويز سايز، فيما حل ثالثاً «تيغانو تويست» بإشراف المدرب كريس هارتمان، وقيادة الفارس كريس لانديروس.

ورفع «كوديز ويش» بإشراف المدرب «وليام موت»، رصيده إلى ثمانية انتصارات في مشاركاته الـ12 في عالم السباقات، كما أضاف بلقب «شيرشل داونز» الانتصار الثالث له على التوالي في سباقات «جروب1».