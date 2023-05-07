المهرة موج تهدي الإمارات اللقب الـ 15 تاريخياً في «1000 غينيز الإنجليزي»

أهدت المهرة موج بشعار»غودولفين«وإشراف المدرب سعيد بن سرور، ملاك الإمارات اللقب الـ 15 تاريخياً في بطولة»1000 غينيز الإنجليزي«المخصصة للمهرات من عمر الثلاثة سنوات للفئة الأولى»جروب1«الأعلى تصنيفاً عالمياً لمسافة 1600 متر عشبي، التي أقيمت اليوم الأحد، في الشوط الرئيس ضمن اشواط اليوم الختامي في مهرجان الـ»غينيز«المقام منذ الخميس الماضي على مضمار»نيوماركت«البريطاني العريق.

وجاءت بداية السباق، سريعة، بعد أن انقسمت المشاركات اللاتي بلغ عددهن 20 مهرة إلى مجموعتين متباعدتين، من ضمنهن»موج«التي استطاعت بقيادة فارسها أوشين مورفي في الانفصال عن مجموعتها تاركت المنافسات خلفها، والدخول في صراع مع»تيار«المملوكة لأغا خان بإشراف دي كي ويلد وقيادة الفارس كريس هايس، لترتفع وتيرة السباق إثارة بين المهرتين في المراحل الأخيرة التي نجحت خلالها مهرة»غودولفين«من حسم البطولة الكلاسيكية، وقطع خط النهاية لصالحها بزمن بلغ دقيقة و37 ثانية و92 جزء من الثانية، بفارق نصف طول عن»تيار«في المركز الثاني.

وسبق للمدرب الوطني سعيد بن سرور أن عانق المجد الكلاسيكي من خلال»كيب فيردي«و»كازيا«.