«أديار» ينتزع لقب «غوردن ريتشاردس ستيكس» ويحجز مقعده في «رويال آسكوت»

دشن نجم «غودولفين» الجواد «أديار» عودته للسباقات، بالصورة المثلى، بانتزاعه لانتصارٍ مستحق اليوم الأحد، بلقب سباق «غوردن ريتشاردس ستيكس» لخيول الفئة الثالثة «جروب3» الذي جرى اليوم في الشوط الافتتاحي من اليوم الختامي في مهرجان الـ «غينيز الإنجليزي» المقام منذ الخميس الماضي على مضمار «نيوماركت» البريطاني العريق.

وجاء الانتصار في «نيوماركت» ضمن استعدادات «أديار» للمنافسة على لقب سباق «برنس أوف ويلز ستيكس» لخيول الفئة الأولى «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، الذي يقام ضمن مهرجان «رويال آسكوت» البريطاني العريق الشهر المقبل.

وأكد «أديار» بإشراف المدرب شارلي آبلبي، جهوزيته للعودة إلى دائرة الانتصارات، بعد أن حل ثانياً أكتوبر الماضي في مشاركته الأخيرة في سباق «شامبيون ستيكس» المخصص لخيول الفئة الأولى.

وأظهر «أديار» المنحدر من نسل الفحل «فرانكل» بقيادة فارسه وليام بيوك، مقدرة عالية خلال المراحل الأولى، في الحفاظ على قدراته، والبقاء على مقربة من خيول المقدمة، قبل إطلاق العنان لطاقته في 300 متر الأخيرة، متجاوزاً منافسيه نحو الصدارة وقطع خط نهاية مسار 2400 متر عشبي الذي امتد عليها الشوط بالمركز الأول، بزمن بلغ دقيقتين وخمس ثواني و37 جزء من الثانية، بفارق 2.5 طول عن صاحب المركز الثاني الجواد «أنماط» بشعار «شادويل» وإشراف المدرب أوين بوراس والذي تولى قيادته الفارس جيم كراولي، وحل ممثل «غودولفين» الثاني في السياق، الجواد «هايلاند افينيو» بإشراف آبلبي وقيادة الفارس جيمس دويل بالمركز الثالث.