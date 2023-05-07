عجمان يُنهى علاقته مع ميرال.. ومدافع تونسي في الطريق

علمت «الإمارات اليوم» أن نادي عجمان، قرر عدم تمديد عقد مدافعه السلوفيني ميرال ساماردزيك، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، بعد عامين قضاهما اللاعب البالغ من العمر 36 عاما. وكان ميرال ودع مسيرته مع عجمان بتلقي بطاقة حمراء، في ظهوره الأخير خلال مباراة الوحدة أول من أمس، بعدما قام بضرب مهاجم الوحدة، البرازيل بيدرو في الدقيقة 79. وخاض المدافع السلوفيني هذا الموسم، 17 مباراة في الدوري، بينما غاب في ثماني مباريات بداعي الإصابة، مسجلاً هدفا واحدا.

وكان ميرال انتقل إلى عجمان قادما من حتا في مطلع الموسم الماضي، في صفقة انتقال حر، ليخوض مع عجمان 59 مباراة، بواقع دقائق بلغ 5108، مسجلاً أربعة أهداف، فيما حصل على 11 بطاقة صفراء وبطاقتين حمراويتين.

ويتجه مسؤولو عجمان إلى تونس للتعاقد مع مدافع بارز في الدوري التونسي، إذ من المقرر اعلان التعاقد معه رسميا عقب مباراة شباب الأهلي في الجولة الأخيرة من الدوري والتي لم يتم تحديد موعدها بشكل رسمي.