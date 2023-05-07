3 انتصارات لخيول «غودولفين» في مهرجان «كنتاكي ديربي» الأميركي

واصلت خيول «غودولفين» تألقها في مهرجان «كنتاكي ديربي» الأميركي الشهير، بتحقيق جياد الشعار الأزرق فجر اليوم على مضمار «شيرشل داونز» في اليوم الختامي للمهرجان، لثنائية الفوز في سباقين مصنفين من الفئة الأولى «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، وأقيما على ذات مسافة 1400 متر رملي، جاء أولها في الشوط الافتتاحي مع «مطرية» بانتزاعها وعن جدارة لقب الشوط الافتتاحي «ديربي سيتي ديستاف ستيكس»، قبل أن يضيف «كوديز ويش» الانتصار الثاني بتتويجه بطلاً في الشوط السادس «شيرشل داونز ستيكس».

وأضافت «مطرية» و«كوديز ويش» الانتصار الثالث لـ «غودولفين» على مدار يومي المهرجان، بعد أن شهد اليوم الافتتاحي نجاح المهرة «بريتي ميسشيفاس» في إهداء «غودولفين» الانتصار الأول تاريخياً بلقب «كنتاكي أوكس» المخصص ايضاً لخيول الفئة الأولى «جروب1» وإنما لمسافة 1800 متر رملي.