الوحدة يتمسك بالمنافسة على لقب الدوري

تمسك الوحدة بآماله في المنافسة على لقب دوري أدنوك للمحترفين، بعدما حقق فوزاً مستحقاً، أمس، على عجمان 3-2 ضمن الجولة 25، ليتساوى مع شباب الأهلي المتصدر بـ51 نقطة، بينما يواجه «فرسان دبي» اليوم بني ياس في ختام الجولة، وظل عجمان بـ44 نقطة. وتقدم عجمان أولاً عن طريق البحريني علي مدن من ضربة جزاء في الدقيقة «9»، لكن البرازيلي بيدرو سجل التعادل للوحدة من مجهود فردي رائع «26».

بعدها بدقائق أضاف بيدرو الهدف الثاني له ولفريقه من ركلة جزاء نفذها بنجاح. وعزز البرتغالي أدريان سيلفا تقدم العنابي بالثالث من تسديدة صاروخية من خارج الصندوق، فشلت محاولات الحارس في التصدي لها «47».

وقلص التونسي فراس بالعربي الفارق لعجمان، بتسجيله الهدف الثاني من ضربة ثابتة من على حافة الصندوق، ليضعها بنجاح على يمين الحارس «67».