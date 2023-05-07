الظفرة يقسو على الجزيرة برباعية

أمطر فريق الظفرة شباك ضيفه الجزيرة 4-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس على استاد حمدان بن زايد ضمن الجولة 25 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، وهو أكبر انتصار لأصحاب الأرض على منافسهم وذلك في آخر ظهور لهم على ملعبهم بعد هبوطهم الرسمي من البطولة.

وقص المخضرم سلطان الغافري شريط أهداف اللقاء لصالح فريقه الظفرة في الدقيقة 21 بتسجيل هدف بتسديدة من منتصف الملعب، لكن مهاجم الجزيرة علي مبخوت سجل هدف التعادل في الدقيقة 29، وهي النتيجة التي انتهى عليها الشوط الأول. وعاد أصحاب الأرض في الشوط الثاني وسجلوا الهدف الثاني بواسطة تياغو دي لينكو في الدقيقة 54، فيما عزز وليد عمبر بالهدف الثالث في الدقيقة 62 وعاد تياغو وسجل الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 77، ليضع بذلك الظفرة النقطة رقم 11 في رصيده، بينما تجمدت نقاط الجزيرة عند 43.