الشارقة يتوج بطلاً لدوري اليد للمرة الـ17

توج فريق الشارقة بطلاً للدوري العام لكرة اليد للمرة السابعة على التوالي، عقب فوزه أمس على ضيفه الجزيرة بفارق هدفين، وبنتيجة (32-30)، في مباراة جمعتهما لحساب الجولة السابعة والختامية من الدور النهائي للبطولة. وأضاف الشارقة اللقب الـ17 تاريخياً في بطولة الدوري، منذ تتويجه بلقب النسخة الأولى موسم 1976-1977، وجاء لقب «الملك» بحلوله في ختام الدور النهائي في صدارة الترتيب العام بإجمالي 23 نقطة، بفارق نقطتين عن شباب الأهلي الوصيف برصيد 21 نقطة، وجاء العين ثالثاً برصيد 17 نقطة.

كما حصل الشارقة على درع التفوق العام الممنوح من قبل اتحاد اللعبة للنادي الأكثر حصداً للألقاب في موسم واحد في مختلف فرق المراحل السنية. وتوجه رئيس اتحاد اليد نبيل عاشور، يصحبه رئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي، وعضو مجلس إدارة نادي الشارقة رئيس الألعاب الجماعية في النادي محمد عبيد الحصان، وعدد من أعضاء مجلس اتحاد اللعبة ونادي الشارقة، لتسليم فريق رجال الشارقة كأس الدوري ودرع التفوق العام.

وجاءت بداية المباراة متقاربة بين الفريقين، قبل أن يتمكن الشارقة من الابتعاد تدريجياً وإنهاء الشوط الأول متفوقاً بفارق أربعة أهداف وبنتيجة (17-13)، في فارق مريح سمح لـ«الملك» بإنهاء المباراة لصالحه بنتيجة (32-30)، والتتويج باللقب.

الشارقة أحرز اللقب عقب الفوز على الجزيرة «32-30» في الجولة الختامية من الدور النهائي.